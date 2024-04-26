Политолог прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский недавно заявил, что не все стороны будут рады завершению конфликта между Украиной и Россией, не уточнив, кого именно он имел в виду. Политолог Юрий Светов предложил свою интерпретацию нашумевшего заявления политика, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт напомнил, что именно Зеленский самостоятельно подписал закон, который запрещает украинской стороне вступать в переговоры с Россией. В то же время в Киеве, считает Светов, давно готов к проведению мирных контактов с Москвой.

По словам политолога, для начала таких консультаций необходимо, чтобы Зеленский отменил свой же запрет, а Украина начала переговоры с РФ. Светов уверен, что именно этот вопрос является вторым важным аспектом в сложившейся ситуации.

Ранее Владимир Зеленский предложил десять пунктов, которые будут обсуждаться на саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Россия не получала приглашения на эту конференцию.