Россию не пригласили на конференцию по Украине в Бюргенштоке

Российское посольство: Москва не примет приглашение на конференцию по Украине

Российское посольство сообщило, что не получало от Швейцарии приглашения на конференцию по Украине, которую планируют провести в Бюргенштоке, пишет РБК .

Российские дипломаты отметили, что если приглашение все-таки придет, Россия не примет его. Организаторы мероприятия хотят обсуждать «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, но она абсолютно не подходит Москве, так как является набором ультиматумов.

Эксперты уверены, что соответствующая конференция без России не приведет ни к каким конкретным мерам, направленным на мирное урегулирование конфликта между странами.

Ранее сообщалось, что США могут направить в зону боевых действий осужденных членов наркокартелей. Если картели согласуют такое решение, украинские войска пополнятся сотнями человек.