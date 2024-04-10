В СВР России накануне заявили, что США намерены отправить воевать на Украину сотни осужденных членов колумбийских и мексиканских наркокартелей. По словам эксперта Егора Лидовского, латиноамериканцы не отправятся на поля СВО, если Белый дом не обратится за одобрением такого решения напрямую к картелям, сообщает NEWS.ru .

По мнению гендиректора Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса, для переброски на Украину могут рассматриваться 80-90 тысяч узников, сидящих в американских тюрьмах.

В то же время, считает Лидовский, латиноамериканцы не питают любви к «гринго», поэтому из всех обитателей тюрем воевать на СВО получится отправить максимум 10-12 тысяч человек. Однако, как отметил эксперт, на деле не наберется и этого количества потенциальных солдат, поэтому на Украину смогут отправиться лишь несколько сотен американских заключенных.

«Но есть сложность — эти латиноамериканцы не полетят на Украину без разрешения главарей наркокартелей», — подчеркнул Лидовский.

Если американцы решат отправить осужденных латиноамериканцев воевать на Украину, то, по словам эксперта, властям придется договариваться с наркокартелями. Картели же «ничего бесплатно не делают, а у США печатный станок и так работает на пределе», добавил эксперт.