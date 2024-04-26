Депутаты Мособлдумы приняли участие в акции «Диктант Победы»

В регионе главный исторический Диктант страны писали на более чем 1,2 тыс. площадках. В этом году задания были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, а также другим юбилейным датам.

Заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», зампред Мособлдумы Олег Рожнов присоединился к тестированию в школе № 7 в Наро-Фоминске. Он рассказал, что акция впервые прошла в 2019 году и за 6 лет стала для жителей региона уже хорошей традицией.

«Диктант Победы» — самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны, проводимое Единой Россией. Сегодня люди разных возрастов и профессий объединились в общем порыве сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма. Ведь народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего», — заявил Рожнов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Как отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» Линара Самединова, задача акции привлечь внимание к истории, к нашей Победе, к тому, какими героическими поступками она достигалась. Парламентарий присоединилась к Диктанту в Раменском историко-художественном музее.

«Считаю, что это очень важная акция, потому что она заставляет каждого из нас еще раз задуматься и понять, как мало мы на самом деле знаем, вспомнить наших Героев и все события войны. И, конечно, снова и снова отдать дань уважения нашим родным и близким, потому что у нас в каждой семье есть свой ветеран», — сказала она.

По словам депутата Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Максима Коркина, Россия всегда отчетливо понимала свою миссию по сохранению исторической памяти в противостоянии забвению подвигов воинов Великой Отечественной войны. Сейчас эта проблема стоит остро, как никогда.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«С каждым годом все дальше в прошлое уходят события тех страшных лет. Очень мало осталось ветеранов, вынесших на своих плечах непомерную тяжесть фронтовых будней, нечеловеческое напряжение сил в обескровленных деревнях, на заводах и концентрационных лагерях. Именно поэтому непреложный долг современников перед героями Священной войны — не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное представление о трагических и героических страницах нашей истории, а все для того, чтобы мы могли дышать полной грудью и жить в свободном от гнета государстве», — резюмировал депутат.

Максим Коркин прошел тестирование совместно с секретарем Егорьевского отделения «Единой России», главой округа Дмитрием Викуловым в местном историко-художественном музее.

Первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын написал Диктант в школе № 3 в Мытищах. Он подчеркнул, что историко-просветительская акция «Единой России» с каждым годом имеет все большее значение. Трудно переоценить ее роль в патриотическом воспитании молодежи.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Самое главное в „Диктанте Победы“ — это не то, с каким результатом вы его написали, а с каким уважением мы относимся к нашей истории, к памяти наших дедов, отцов, которые остались на полях сражений. Если говорить о вопросах, то с каждым годом они, на мой взгляд, все интереснее. А то, с каким интересом наше молодое поколение воспринимает акцию — невероятная гордость», — заключил он.

В единый день, 26 апреля, «Диктант Победы» написали по всей стране. Организаторы Диктанта Победы — Партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Россотрудничество, Российский союз ветеранов, Рособрнадзор, Фонд стратегических инициатив Музея Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.