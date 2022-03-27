В декабре 2021 года в Подмосковье открыли музей, посвященный Российскому обществу Красного Креста и великой княгине Елизавете Федоровне, которая сыграла значимую роль в развитии организации. Почему музей появился именно в усадьбе в Красногорске и как Елизавета Федоровна помогала раненым военным, читайте в материале РИАМО.

Известный благотворитель (8333, 8638, 8338)

С середины XIX века Ильинское и Усово, которые сегодня входят в городской округ Красногорск, принадлежали семье Романовых. В конце XIX века имение перешло к сыну императора Александра II Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне.

Княгиня Елизавета родилась в Германии, была внучкой английской королевы Виктории и родной сестрой русской императрицы Александры Федоровны, жены Николая II. Елизавета вышла замуж и переехала в Россию в 1884 году. Современники писали, что ее брак с князем был образцом любви и единомыслия. Пара поселилась в усадьбе в Ильинском, которая сегодня является единственной императорской усадьбой Подмосковья, и принялась заботиться об окрестных селах.

Елизавета Федоровна — известный благотворитель. В 1986 году княгиня основала Елизаветинскую общину сестер милосердия, которая оказывала бесплатную медицинскую помощь. При содействии княгини добровольцы, которые занимались тушением пожаров, начали получать жалованье — пожарную каску того времени новому музею подарил директор усадьбы Архангельское. А в годы русско-японской войны Елизавета открыла в Ильинском лазарет для раненых воинов.

Из яслей в лазарет (8667, 8491, 8634, 8561, 8470)

Князь Сергей Александрович был главой Московского отделения Российского общества Красного Креста, а Елизавета — его заместителем. В 1905 году князь умер. Княгиня, которая очень сильно его любила, стала искать утешение в благотворительности.

Здание, в котором сегодня находится музей, построили в 1892 году. Изначально это были ясли, но затем Елизавета Федоровна превратила их в лазарет для пострадавших в ходе сражений русско-японской войны 1904-1905 годов.

Сначала здесь было 12 коек, но спустя год их стало 24. Койки стояли вдоль стен — в музее сохранились кадры, которые демонстрируют убранство лечебницы в 1906 году.

Стены и потолок лазарета были обиты шелком. Его использовали как натуральный антисептик: на этом материале не живут насекомые и переносчики инфекций. Сегодня шелковая обивка местами сохранилась только на потолке бывшей лечебницы.

Здесь использовали самое современное на тот момент медицинское оборудование. Например, в музее можно увидеть хирургические инструменты — создатели экспозиции выкупили оригинальные образцы 1863 года на аукционе в Германии.

В лазарете работали сестры милосердия — девушки в возрасте от 20 до 40 лет, которые посвятили себя уходу за больными. В XIX веке в России было более 100 общин сестер милосердия. Подчинялись общины Красному Кресту и работали не только в годы войны, но и в мирное время. В музее в Ильинском есть форма сестер милосердия, реконструированная специально для экспозиции.

В среднем воины проводили в этом лазарете два года. При выписке они получали денежное пособие. С каждым из них княгиня Елизавета Федоровна делала фотографию, которую потом дарила воину.

С заботой о каждом (8620, 8539, 8478)

Попасть сюда на лечение считалось большой удачей не только из-за уровня местной медицины, но и из-за отношения самой Елизаветы Федоровны. Большинство воинов, которые оказались здесь, были простыми крестьянами. Княгиня стремилась не просто вылечить их, но и дать каждому «будущее» — возможность остаться мужчиной, кормильцем и главой семьи, вернуться в социум и не быть беспомощным.

Увечных воинов здесь учили столярному мастерству, а слепых — лазоплетению. Тем, кто лишился конечностей, Елизавета дарила вязальную машину. В музее можно увидеть одну из них: на чулочно-носочной вязальной машине могли работать инвалиды, оставшиеся с одной рукой.

Такую же вязальную машину при выписке подарили и солдату Михаилу Волкову. Она переходила в его семье от поколения к поколению. Потомки воина рассказали сотрудникам музея, что она «кормила» семью до времен перестройки. Чтобы заработать, наследники Волкова в 1990-е годы вязали на ней носки. А продали они машину только тогда, когда наступило более благополучное время. Получается, что подаренная княгиней машина помогала людям около века.

Инвалиды, оставшиеся без ног, могли работать на другом устройстве — тоже на вязальной машине, но более сложной конструкции. На ней необходимо было работать двумя руками. С помощью такой машины можно связать полотно, сделать из него кофту или другие предметы одежды.

Новая жизнь лазарета (8496, 8580, 8600, 8499)

Лазарет продолжал работать в годы Первой мировой войны. Уже в советскую эпоху здание использовали в качестве библиотеки, а позднее в нем открыли клуб. В 1990-е годы здание бывшего лазарета пустовало.

В 2019 году за здание в Ильинском взялись сотрудники фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Музей, посвященный княгине Елизавете Федоровне, Сергею Александровичу и их работе, создали при поддержке министерства культуры РФ и администрации городского округа Красногорск.

Сегодня в музее находится более 300 экспонатов, в числе которых — фотографии, наградные знаки русско-японской войны, поощрительные знаки, которые выдавало Российское общество Красного Креста, выдержки из старинных газет. Часть предметов, представленных в экспозиции, в фонд принесли обычные люди и коллекционеры.

Музей Российского общества Красного Креста в селе Ильинское работает со вторника по воскресенье. Экскурсии проходят два раза в неделю: по четвергам и субботам.