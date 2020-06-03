Дворцы с колоннами, парки с каменными сфинксами и фонтанами, конюшни и подземные гроты – когда-то усадьбы впечатляли своей роскошью. Сейчас от многих построек почти ничего не осталось. Обозреватель РИАМО подготовил подборку 10 заброшенных усадеб, в которых все еще возможно разглядеть фрагменты удивительной архитектуры прошлых веков.

Усадьба Воронцова-Дашкова

Полузаброшенная усадьба Воронцова-Дашкова находится в селе Быково. Согласно некоторым источникам, впервые село упоминается в духовной грамоте Дмитрия Донского — завещании, которое великий князь Московский составил перед Куликовской битвой (1380 год; грамота утрачена). Другие относят основание Быково к временам Ивана Грозного.

По мнению некоторых искусствоведов, первый дом могли строить по проекту одного из главных архитекторов страны — Василия Баженова (работал над дворцово-парковым ансамблем Царицыно), хотя документальных подтверждений этому нет.

К настоящему времени многие ценности усадьбы утрачены, оранжерея и двухэтажный эрмитаж разрушены. Поддержанием имения занимаются лишь местные добровольцы.

В хорошем состоянии находится Владимирская церковь. Храм построен в неоготическом стиле. Парные башни-колокольни и центральный фасад гармонично сочетаются с двумя изогнутыми лестницами.

Где находится: Московская область, Раменский городской округ, село Быково

Координаты: 55.607562, 38.049282

Усадьба Пехра-Яковлевское

В XVI веке на месте усадьбы стояла деревня Яковлево. В 1591 году она перешла во владение семьи Голицыных. В XVIII веке они построили в имении деревянный дом с флигелями и разбили сад. Княжеский род владел усадьбой, построенной в стиле классицизм, более двухсот лет.

Одна из легенд гласит, что в начале XX века здесь был приют, в котором случился пожар. Погибли много людей. После трагедии местные жители, проходя мимо усадебного дома, слышали голоса с верхних этажей. Другие уверяли, что видели дым из окон. Были и те, кто твердил, что столкнулся с призраком у фонтана.

В парке стоят скульптуры сфинксов, а перед зданием бывшего театра красуется фигура улыбающегося льва.

Как проехать: Московская область, городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, дом 2

Координаты: 55.792505, 37.953041

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Усадьба Николо-Прозоровское

С начала XVII века усадьба принадлежала князьям Прозоровским. Большой двухэтажный дом, спроектированный стиле барокко, и два флигеля возвели в XIX веке по приказу внучки Ивана Прозоровского, княгини Варвары Трубецкой.

В предреволюционное время усадьба принадлежала разным купцам — Рабенеку, Сычеву и Рябушинскому. В 1917 году на территории имения организовали общежитие, потом дом отдыха. К 1930-м годам усадьба опустела.

В наши дни на месте княжеского владения остались одни руины. Кроме фрагментов главного дома на территории находятся два полуразрушенных флигеля, остатки оранжерей и другие обветшавшие постройки.

Как проехать: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Николо-Прозорово, улица Никольская, дом 1

Координаты: 56.082445, 37.619143

Усадьба Мещерских в Алабино (Петровское)

Усадьба XVIII века, построенная в стиле классицизма, превратилась в руины. Многие специалисты приписывают авторство проекта Матвею Казакову — известному архитектору времен правления Екатерины II.

В советское время усадьба начала разрушаться: в 1930-х годах рухнули перекрытия, а в 1941 году в строение попал боевой снаряд.

Потомок последних владельцев Евгений Мещерский в 1990-е годы пытался создать в пустующем флигеле музейную экспозицию, но безуспешно.

В хорошую погоду здесь можно сделать красивые фотографии. Недалеко находится храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Где находится: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, село Петровское, Заводская улица

Координаты: 55.532555, 36.995915

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