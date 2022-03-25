РИАМО - 25 мар. В полицию обратилась 80-летняя жительница городского округа Королев, которая рассказала о краже с ее банковской карты более 480 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую в совершении кражи. Ей оказалась 53-летняя местная жительница.

«Установлено, что злоумышленница, ранее являясь социальным работником и находясь в квартире у пенсионерки, совершила кражу банковской карты заявительницы», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Используя похищенную банковскую карту, подозреваемая покупала различные товары и снимала деньги в банкоматах, которые тратила на личные нужды.

По факту происшествия следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.