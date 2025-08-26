Психолог рассказала, какими должны быть дополнительные занятия для ребенка

В преддверии нового учебного года многие родители столкнулись с дилеммой, сколько дополнительных занятий, кружков и секций должно быть у их детей, а главное — как их правильно выбрать. Семейный психолог Полина Дорофеева рассказала, что дополнительные занятия должны радовать подростков, а не заставлять страдать. Ребенок сам должен хотеть посещать ту или иную секцию, тогда его психика будет правильно формироваться, сообщает kp.ru .

Дорофеева рекомендовала родителям внимательно относиться к интересам ребенка и не бояться давать ему пробовать что-то новое и отказываться от кружков, которые перестали радовать, а начали приносить страдания. При этом решение о прекращении посещения дополнительных занятий лучше принимать вместе с ребенком.

«Решение о том, чтобы бросить кружок, нужно принимать вместе. Идеально с ребенком выписать причины этого решения: не нравится, есть проблемы с преподавателем, не верит в свои силы, что-то не получилось? Даже в кружке дополнительного образования проходит адаптация. Длится она 2-3 месяца. Опытные преподаватели говорят, что, когда она заканчивается, интерес к занятиям может снизиться. Иногда у ребенка даже возникает желание бросить. Это нормальный этап, который нужно просто пережить. Если дать в этот момент ребенку поддержку, например пообещав вернуться к вопросу через месяц, то он может снова втянуться», — пояснила психолог.

Самым плохим вариантом в такой ситуации будет заставлять ребенка силой посещать занятия, если он этого не хочет.

Также Дорофеева рекомендовала родителям следить за тем, чтобы их дети не были перегружены. Иногда семьи воспринимают поведение своих сыновей и дочерей как капризы, а на самом деле это перегрузка нервной системы из-за большого количества занятий. В таких ситуациях дети не успевают отдыхать и начинают жить в стрессе. Чтобы этого не случилось, взрослым следует соблюдать баланс в нагрузке на детей.