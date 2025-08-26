Что делать, если карту «Тройка» заблокировали

В материале РИАМО рассказываем, когда карту «Тройка» могут заблокировать и что делать, если это произошло.

Почему могут заблокировать карту «Тройка» Фото - © Медиасток.рф Карта может быть заблокирована, если поездка активирована, но не закрыта. То есть пассажир приложил карту на вход и не приложил на выход или если приложил карту на вход, не приложил на выход и совершил поездку в метро или на МЦК. В таких случаях карта блокируется в течение пяти часов и пользоваться ей нельзя на МЦД и пригородных поездах. При этом «Тройкой» можно будет оплачивать поездки на метро, МЦК и наземном транспорте, но заблокированная карта не подлежит возврату, не получится воспользоваться и записанными на нее пригородными билетами, а также билетом «Кошелек» в пригородном транспорте.

Как разблокировать карту «Тройка» Фото - © Медиасток.рф Если карту «Тройка» заблокировали, нужно обратиться в кассу ЦППК. За разблокировку карты необходимо заплатить 232 рубля. Это стоимость билета шести ж/д зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок. Разблокируют карту сразу. Все ранее записанные билеты сохранятся.

Что делать, чтобы «Тройку» не заблокировали Фото - © Медиасток.рф Чтобы карту «Тройка» не блокировали, нужно проходить процедуру валидации. Это подтверждение заключения договора с перевозчиком, а факт оплаты проезда гарантирует получение страховой выплаты. Стоимость поездки зависит от дальности поездки, поэтому валидация на выход позволяет в полном объеме рассчитать корректную сумму списания. В метро и на МЦК оплата поездок производится только на вход (это связано с тем, что в метро — одна тарифная зона), на МЦД оплата списывается также и на выходе в момент закрытия поездки на турникете или валидаторе и зависит от количества зон, которые пассажир пересек. В том числе благодаря этой конечной валидации у пассажиров появилась бесплатная пересадка на метро и МЦК. При проезде в пригородных электропоездах также нужно прикладывать карту на вход и на выход со станций. Поэтому, чтобы карту не заблокировали, ее необходимо прикладывать и на выход тоже.