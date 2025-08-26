«Лучше, чем украинское»: Залужный сделал внезапный комплимент России

Российская военная наука лучше, чем украинская, заявил бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По словам политика, с ним часто спорят из-за такой позиции, но он убежден в превосходстве российской науки и даже хотел учиться в РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью экс-главнокомандующего журналистке Иванне Коберник.

Залужный добавил, что во времена украинского президентства Виктора Януковича ему предлагали учиться в военной академии в России. Тогда, по словам генерала, он «конечно, согласился», потому что для него «это было просто вау, вау, вау». Однако тогда вместо Залужного в Россию поехал другой абитуриент, и будущему главкому пришлось учиться на Украине.

В связи с этим дипломат порассуждал и о качестве российской и украинской военных наук.

«Для меня это [российское образование] было тогда лучше, чем украинское. Хотя, давайте так: и на сегодняшний день вся военная наука находится там [в России]. Я говорю то, что говорю, со мной все спорят [об этом], но, к сожалению, так сложилось», — сказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины.