Hürriyet: пловец Свечников мог выбраться на берег и выбросить браслет с чипом

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва через Босфор, мог самостоятельно выплыть на берег и избавиться от браслета с чипом, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

По данным издания, перед началом заплыва пловцам раздали браслеты с чипом, но без системы навигации GPS. Из-за этого установить местонахождение Свечникова невозможно. Устройство лишь фиксирует, когда пловец заходит в воду и выходит из нее.

У турецких полицейских есть два варианта, что могло случиться со спортсменом: он либо утонул, либо после старта вышел на берег, а чип выбросил в море. По данным береговой охраны, сигнал от чипа мужчины в последний раз был зафиксирован на берегу, а затем исчез.

По факту пропажи россиянина начато расследование. Поиски Свечникова продолжаются и на земле, и в воде, но спасатели пока что не обнаружили следов мужчины. Также в Стамбул прилетела супруга пловца, она помогает искать мужа. В поисках задействованы водолазы, во вторник также будет привлечен вертолет.

29-летний Свечников пропал без вести 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он единственный из 3 тыс. участников, кто не пришел к финишу. Подробности происшествия можно узнать в материале РИАМО.