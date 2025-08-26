Курс доллара в сентябре 2025: каких значений ожидать и как это скажется на ценах

Каким будет курс доллара в сентябре 2025 и как это отразится на ценах

О прогнозах на курс американской валюты в начале осени и факторах, которые могут на него повлиять, читайте в материале РИАМО.

Курс доллара к рублю в августе продемонстрировал незначительное укрепление. Резкого скачка американской валюты не произошло, и все ожидания подобного рода событий плавно переносятся на осень.

Доллар может резко укрепиться перед заседанием ЦБ в сентябре

Фото - © Медиасток.рф

В сентябре ожидаются умеренные колебания курса доллара к рублю с возможным смещением максимальных значений вверх при сохранении рыночной нестабильности, говорит первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

«Что касается конкретных уровней, то здесь многое будет зависеть от решения по ключевой ставке и готовности регулятора к смягчению денежно-кредитной политики. Вероятность снижения ставки 12 сентября сохраняется при условии низкой инфляции, которая наблюдается на широкую группу товаров. Однако сдерживающим фактором выступают завышенные инфляционные ожидания и волатильность на валютном рынке», — отмечает финансист.

Резкое укрепление доллара перед заседанием ЦБ может ограничить возможности для снижения ставки, считает Христианов. По итогам года большинство экспертов сходятся во мнении о стабилизации курса в районе 90 рублей за доллар, что отвечает интересам ключевых участников внешнеэкономической деятельности, добавляет эксперт.

Что будет с курсом доллара в сентябре, октябре и ноябре 2025 года

Фото - © Медиасток.рф

Предстоящей осенью курс рубля будет зависеть сразу от нескольких факторов: геополитики, решений ЦБ, динамики цен на нефть и газ, а также поведения экспортеров и импортеров. При этом сценарии лучше рассматривать по месяцам, полагает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

В сентябре российская валюта, скорее всего, удержится в диапазоне 80–83 рубля за доллар. Поддержкой выступят налоговый период и приток экспортной выручки. Однако старт сезона активного импорта и ожидание снижения ключевой ставки ЦБ будут ограничивать укрепление и формировать фундаментальное давление на рубль. Не стоит также забывать про геополитику, подчеркивает эксперт.

В октябре слабость рубля может нарастать: спрос на валюту со стороны импортеров традиционно выше, а интервенции Минфина не всегда способны полностью сбалансировать рынок. Диапазон может сместиться к 82–86 рублям за доллар.

В ноябре существует вероятность выхода курса доллара к 85–88 рублям увеличивается. Здесь, вероятно, скажется замедление экспортных притоков и сезонные расходы бюджета. Если геополитика создаст новые риски, возможны всплески к 90 рублям, говорит Силаев.

«Такой курс рубля относительно выгоден для бюджета и экспортеров, так как увеличивает рублевые доходы. Для импортеров и населения это будет означать рост цен на импортные товары. Даже с учетом этого инфляционные риски оцениваются как умеренные», — резюмирует эксперт.

Курс доллара уже показывает признаки формирования восходящего тренда

Фото - © Медиасток.рф

«Сейчас курс доллара находится около 81 рубля. Устойчивые дефляционные данные, наблюдаемые пять недель подряд, повышают уверенность рынка в продолжении цикла снижения ставки на сентябрьском заседании. Мы ожидаем, что при снижении ставки в диапазон 14-15% может начаться ослабление рубля по нескольким причинам», — высказывает свое мнение ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Среди этих причин эксперт назвал следующие:

Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Ранее экспортеры продавали около 100% своей валютной выручки и размещали средства в рублевых инструментах под высокую ставку. Снижение рублевых доходностей может развернуть этот процесс.

Рост кредитного импорта. Снижение ключевой ставки также может увеличить объемы импорта, в том числе за счет кредитного плеча, что сократит внешнеторговый баланс и создаст давление на рубль.

Низкая цена на нефть. Нефть марки Brent находится в устойчивом нисходящем тренде с середины 2022 года и торгуется сейчас по цене около 67 долларов за баррель. При этом страны-участницы ОПЕК+ продолжают увеличивать добычу, что повышает давление на котировки и увеличивает риски ослабления рубля.

«В целом, курс доллара уже начал показывать признаки формирования восходящего тренда. Мы не ожидаем резкого обвала рубля в сентябре, прогнозируем курс в диапазоне 81-84 рубля за доллар», — говорит Бредихин.

Курс доллара в сентябре будет под влиянием геополитики, ЦБ и индекса американской валюты

Фото - © Медиасток.рф

Существует несколько ключевых факторов, которые будут влиять на курс доллара к рублю в сентябре, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Среди них он называет следующие: геополитика, динамика ключевой ставки Банка России, решение правительства обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

«Мы считаем, что в сентябре курс доллара будет находиться в диапазоне 80-84 рубля. На поведение валютной пары USD/RUB также будет влиять и общая динамика индекса доллара. Если американская валюта в сентябре продолжит слабеть к другим мировым валютам, это скажется и на курсе доллара к рублю», — объясняет аналитик.