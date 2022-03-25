РИАМО - 25 мар. Столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

С субботы, 26 марта, до вторника, 29 марта, в городе прогнозируется дождь, снег и порывы ветра до 20 м/с.

«На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения ЛЭП, падения деревьев и других инцидентов», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также добавил, что электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания. Кроме того, объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль. Бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» будут дежурить в местах возможного скопления воды.

Москвичей попросили по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Водителям нужно строго соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию. Лучше использовать общественный транспорт.