NBC: Трамп минимум 8 раз летал на самолете Эпштейна

Минюст США раскрыл третью партию документов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В них упоминается, что тогда еще будущий американский президент Дональд Трамп как минимум восемь раз летал на частном самолете предпринимателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

О полетах Трампа упоминается в электронном письме от января 2020 года. Его автор — федеральный прокурор из Нью-Йорка. Он обращался к неизвестному адресату и писал, что бортовых журналах Трамп «указан в качестве пассажира как минимум на восьми рейсах» Эпштейна.

Полеты проходили в период с 1993 по 1996 годы. Также прокурор утверждает, что как минимум в четырех полетах принимала участие Гислейн Максвелл, которую называют сообщницей финансиста.

Сейчас женщина находится за решеткой. Она отбывает 20-летний срок по статье о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в документах сказано, что в 1993 году Трамп и Эпштейн находились на борту самолета вдвоем. В еще паре случаев упоминалась женщины, которые могли быть потенциальными свидетельницами в деле Максвелл.

При этом в самом письме никакие обвинения адрес президента США не выдвигаются.

Ранее демократы обвинили администрацию Трампа по делу Эпштейна. Они обратили внимание, что с публичного портала Министерства юстиции США менее чем через день после размещения исчезли как минимум 16 файлов о финансисте.

