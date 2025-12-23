Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам почти 45 млн рублей

Мошенники месяц названивали столичной пенсионерке и в итоге развели ее на 45 млн рублей, сообщает РИА Новости .

67-летняя женщина весь месяц думала, что общается с работниками силового ведомства. На самом деле это были аферисты. Под угрозой якобы ответственности за финансирование преступлений они уговорили женщину передать им сбережения. Мошенники пообещали отправить деньги на «безопасный счет».

Аферисты посылали к пенсионерке курьеров. Всего она встретилась с ними четыре раза за 10 дней. Встреча проходила на улице Маршала Тухачевского. Москвичка отдала курьерам все свои накопления. Общий ущерб составил 44,8 млн рублей.

В Подольске правоохранителям удалось задержать 26-летнюю девушку, которая была одним из курьеров. Она за денежное вознаграждение забрала у потерпевшей часть денег и передала соучастникам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, она может получить 10 лет колонии. Устанавливаются другие соучастники преступления.

Между тем аферисты придумали схему обмана жителей РФ под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Они рассылают работникам фирм смс-сообщения якобы от службы доставки.

