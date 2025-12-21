Аферисты обманывают россиян под видом доставки подарков на Новый год

Аферисты придумали схему обмана жителей РФ под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Они рассылают работникам фирм смс-сообщения якобы от службы доставки, рассказали РИА Новости в компании в области кибербезопасности «ЕСА ПРО».

Затем аферисты рассказывают потенциальным жертвам, что им якобы хочет отправить подарок клиент компании. Также пишут, что курьер не смог связаться.

После этого предлагают позвонить на номер службы доставки напрямую. Если человек свяжется с аферистами, они могут выманить личную информацию.

Еще мошенники могут потребовать внести плату за «сбор». Либо предложат перейти на фишинговый ресурс, где будет сайт отправителя.

