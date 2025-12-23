Многодетную маму с бесплатным проездным задержали в московском метро

Многодетная мама, у которой есть бесплатный проездной, перепутала карты при оплате в столичном метро. Контроллеры задержали ее за это, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел вечером 23 декабря на станции метро «Новые Черемушки», куда Ольга прошла по проездному своего сына. Позднее выяснилось, что женщина случайно взяла карту ребенка, перепутав ее со своей. Оба проездных у нее перемешались в кармане.

Когда контролеры попросили Ольгу предъявить проездной, она показала им свой, с бесплатным правом на проезд. Тогда она поняла, что при оплате ошиблась с картами.

В итоге у женщины отобрали обе карты, также ей выписали штраф. Муж Ольги вызвал полицию, женщина написала объяснительную в отделе. Она хочет оспорить штраф.

«В этот же момент в метро проходил мужчина, который не заплатил за своего сына, но остановили и оштрафовали почему-то именно меня», — сказала пассажирка.

