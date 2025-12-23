Видео: неадекват избил юношу в метро Москвы, так как он громко разговаривал

сегодня в 10:20

В вагоне поезда метро на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии между 48-летним мужчиной и 19-летним юношей произошел конфликт, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Агрессивный пассажир несколько раз ударил по лицу оппонента. Пострадавший сам обратился за медпомощью, у юноши диагностирована травма носа.

Полицейские провели расследование с использованием камер видеонаблюдения. Они задержали подозреваемого по месту жительства на Енисейской улице. Горожанин пояснил, что конфликт возник из-за того, что юноша громко разговаривал с приятелем.

«Дознавателем УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД РФ по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он уточнил, что задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На видео из метро показано, что крупный мужчина внезапно ударил юношу кулаком в лицо, потом еще несколько раз.

