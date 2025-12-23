Семья, ехавшая на похороны с гробом, застряла в снегах Иркутской области

В снегах Иркутской области застряла семья из 18 человек, которая ехала на похороны с гробом. Три автомобиля с людьми пытались добраться до населенного пункта Онгурен, что означает «конец пути», сообщает Mash .

Водителям приходилось держать двигатели включенными, чтобы пассажиры, включая пожилых людей и детей, не замерзли.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины в сильнейшую метель пытаются расчистить от снега дорогу, по которой не могут проехать «УАЗ» и пикап.

Пропавшие дважды подавали запрос о помощи, однако спецтехника МЧС России не застревала в снегах. Семью удалось найти лишь через сутки. Всех вместе с гробом доставили в село Онгурен.

