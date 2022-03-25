РИАМО - 25 мар. На 2022 год в городском округе Пущино запланирован капитальный ремонт 10 многоквартирных домов. На это выделено 72 млн рублей, сообщает пресс-служба областного фонда капремонта.

В 7 домах планируется отремонтировать кровлю, в 2 – инженерные системы, в 1 доме заменят 2 лифта.

В программу капремонта прошлого года вошли 14 домов в округе. Всего на территории региона в 2021 году отремонтировали 2,5 тыс. жилых зданий. В этом году в порядок приведут 3 744 дома.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.