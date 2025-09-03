Миколог рассказал, какие грибы можно найти сейчас в Московском регионе

В лесах Подмосковья и на природных территориях столицы сейчас можно рассчитывать на урожай белых грибов и лисичек. Об этом РИАМО сообщил кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.

«Сейчас у нас дожди и влажная погода и сезон подходящий, конец лета — начало осени. В принципе можно ожидать урожай лисичек, а также белых, в подмосковных лесах они массово появляются. Все зависит от погоды», — сказал Комиссаров.

Он добавил, что традиционно самыми грибными направлениями в Подмосковье считаются юго-восточное в сторону Рязани и Коломны. Кроме того, в окрестностях Битцевского лесопарка любители «тихой охоты» могут наполнить свои корзины.

Комиссаров также выделяет запад столицы, а именно Тропарево.