Музыкальный критик объяснил секрет успеха песни про третье сентября

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с РИАМО объяснил, почему песня «Третье сентября» в исполнении шансонье Михаила Шуфутинского стала такой популярной.

По его словам, ни для кого не секрет, что песня «Третье сентября» безумно популярна в интернете и не намерена уходить в забытье.

До сих пор в Сети регулярно возникают мемы и шутки про календарь и третье сентября.

«Секрет успеха этой песни заключается в тандеме автора и исполнителя — понятные слова, запоминающаяся мелодия и несравненное исполнение Шуфутинского. Это все хорошо работает в тандеме и дало песне не просто хитовость, но и мемность. То есть песня ушла в историю и регулярно вспоминается непосредственно в эту дату», — объяснил Рудченко.

К слову, автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев. Первое исполнение песни было еще в далеком 1993 году.