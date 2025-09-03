Большинство россиян сталкиваются с трудностями при распознавании чат-ботов

Однако более половины опрошенных (57%) сталкивались с ситуациями, когда не могли определить, общаются они с человеком или с автоматической системой. Только 34% респондентов уверенно различают природу собеседника.

Исследование выявило рост негативных впечатлений от взаимодействия с ИИ-системами: каждый третий участник опроса (35%) остался недоволен таким опытом, в то время как доля удовлетворенных сократилась до 33% по сравнению с 37% в прошлом году. Наиболее критично к виртуальным собеседникам относятся мужчины (40%) и россияне старше 45 лет.

Аналитики отмечают прямую зависимость между удобством использования и восприятием технологии: чем менее естественны ответы системы и сложнее правила взаимодействия, тем выше уровень негативных оценок.