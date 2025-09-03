Работодателям напомнили о запрете на труд во время больничного

Сотрудник, находящийся на официальном больничном, полностью освобождается от исполнения трудовых обязанностей, и любое привлечение к работе в этот период является нарушением законодательства, сообщает RT .

Как пояснила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, право на охрану здоровья граждан закреплено федеральным законом, и работник вправе обратиться в инспекцию труда, если работодатель настаивает на продолжении работы.

Нарушение может повлечь административную ответственность для компании по статье 5.27 КоАП РФ.

При этом даже если сотрудник работает по собственной инициативе, он не получит одновременной оплаты и больничного пособия — законодательство позволяет получать либо заработную плату за фактически отработанное время, либо пособие по временной нетрудоспособности.