Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить КНДР

сегодня в 06:02

Перед началом парада в Пекине, приуроченного к 80-летию завершения Второй мировой войны, состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном, сообщили в телеграм-канале «Пул первого» .

Сообщается, что Ким Чен Ын выразил приглашение Лукашенко посетить КНДР в удобный для него период.

Парад прошел 3 сентября на главной площади китайской столицы — Тяньаньмэнь. Мероприятие было организовано в честь юбилея победы над Японией, завершение которого знаменует конец Второй мировой войны. В торжествах принял участие российский лидер Владимир Путин.

Во время мероприятия была продемонстрирована современная авиатехника, включая истребители и бомбардировщики, а также новые виды вооружения, среди которых гиперзвуковые высокоточные ракеты.

Всего в мероприятии приняли участие представители около 20 государств. Помимо Путина, на празднике присутствовали главы Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, иранский президент Масуд Пезешкиан и другие лидеры стран.