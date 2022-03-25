РИАМО - 25 мар. Жители Московской области могут получить субсидии на приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» региональной госпрограммы «Жилище». Таким образом новую квартиру смогла купить семья Трофимовых, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Свою новую квартиру Трофимовы приобрели в Ивантеевке в городском округе Пушкинский. Сертификат на сумму почти 1,5 млн рублей Эльвира Трофимова получила в январе, а уже в марта она вместе с мужем Евгением и сыном Платоном начала делать ремонт в новом доме.

«Мне многие из знакомых говорили, что не получится, что мы будем очень долго ждать. Я ждала до последнего и была уверена, что нам помогут. Я пришла к своей цели», – отметила Эльвира.

Ранее семья Трофимовых жила в коммунальной квартире. В скором времени они отпразднуют новоселье в новой квартире.