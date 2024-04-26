Бесплатные автобусы до городских кладбищ запустят в Ленинском округе

В Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную Горку, Радоницу, Троицу и другие православные праздники в Ленинском городском округе бесплатные автобусы будут курсировать по трем маршрутам: «Видное-1»-Горкинское кладбище-«Видное-1», станция Расторгуево-Видновское городское кладбище-Станция Расторгуево, остановка «Развилка»-Мамоновское кладбище-остановка «Развилка», рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В соответствии с задачей, поставленной главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым, мы организуем комфортную перевозку пассажиров во время весенних и летних православных праздников. Бесплатный транспорт будет следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку, Радоницу и Троицу», — приводятся в сообщении слова начальника Управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрея Пальтова.

Перевозить жителей автобусы будут по графику.

Видновское кладбище:

27 апреля — с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 28 апреля (Вербное воскресенье) с 08:00 до 15:00 с интервалом 20 минут, 4 мая — с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 5 мая (Пасха) с 08:00 до 15:00 с интервалом 20 минут, 9 мая (День поминовения усопших) с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 11 мая с 08:00 до 15:00 интервал 30 минут, 12 мая (Красная горка) с 08:00 до 15:00 интервал 20 минут, 14 мая (Радоница) с 08:00 до 15:00, 22 июня с 08:00 до 15:00 интервал 30 минут, 23 июня (День святой Троицы) с 08:00 до 15:00 интервал 20 минут.

Горкинское кладбище:

27 апреля — с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 28 апреля (Вербное воскресенье) с 08:00 до 15:00 с интервалом 20 минут, 4 мая — с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 5 мая (Пасха) с 08:00 до 15:00, 9 мая (День поминовения усопших) с 08:00 до 15:00 интервал 30 минут, 11 мая с 08:00 до 15:00 интервал 60 минут, 12 мая (Красная горка) с 08:00 до 15:00 интервал 30 минут, 14 мая (Радоница) с 08:00 до 15:00 с интервалом 60 минут, 22 июня с 08:00 до 15:00 интервал 60минут, 23 июня (День святой Троицы) с 08:00 до 15:00 интервал 20 минут.

Мамоновское кладбище:

28 апреля (Вербное воскресенье) с 08:00 до 15:00 с интервалом 60 минут, 5 мая (Пасха) с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 9 мая (День поминовения усопших) с 08:00 до 15:00 с интервалом 30 минут, 12 мая (Красная горка) с 08:00 до 15:00 с интервалом 60 минут, 14 мая (Радоница) с 08:00 до 15:00 с интервалом 60 минут, 23 июня (День Святой Троицы) с 08:00 до 15:00 с интервалом 60 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.