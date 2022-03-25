РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В доме №13 на улице Южной городского округа Люберцы к 14 апреля проведут замену лифтового оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ проверил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В рамках капремонта МКД в городском округе Люберцы продолжается замена лифтового оборудования. Вместе с руководителем УК АО «ЛГЖТ» Мамедом Азизовым и представителями генподрядчика ООО «СтарТЕН» проверил ход работ в доме №13 на улице Южной. Кабина пассажирского лифта здесь уже установлена. Сейчас идут пусконаладочные работы. Завершить их планируется к 14 апреля», - отметил Ружицкий.

По его словам, всего в 2022 году установят 37 новых лифтов в 8 домах. В настоящий момент 5 лифтов в 5 МКД находятся в работе.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, отправляйте их на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.