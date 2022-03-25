РИАМО - 25 мар. В Подмосковье завершилась «Неделя шедевров мирового и отечественного кино для детей и юношества». Зрителями кинопоказов стали 7,5 тыс. школьников региона, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта в Московской области.

Организаторами кинопоказов выступили Народный фронт в Подмосковье, Госфильмофонд России и министерство образования Московской области.

Школьники 9, 10 и 11 классов из Солнечногорска, Коломны, Волоколамска, Домодедова, Реутова и Подольска увидели лучшие фильмы на патриотическую тему. Также зрителями кинопоказов стали дети из Донецкой и Луганской народных республик. Ребятам представили «Небесный тихоход», «Однажды ночью», «Два бойца» и «Подвиг разведчика».

«Конечно, по сравнению с кинематографом сегодняшнего дня - зрелищным, ярким, мощным - показанные картины проигрывали в масштабности, но... На то она и «Золотая коллекция». Равнодушных в залах не было. Надеюсь, что подобные кинонедели станут хорошей традицией», – добавил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Московской области, народный артист РФ Андрей Соколов.