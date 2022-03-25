РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Студия современного танца «Гротеск» приглашает жителей и гостей городского округа Котельники 27 марта отметить Всемирный день театра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день пройдет конкурс детских балетмейстерских работ «Дыхание времени» среди воспитанников студии. Начало в 12:00.

В программе конкурса – детские балетмейстерские работы и концерт с премьерными номерами студии.

Мероприятие состоится в Доме культуры «Силикат», который расположен в доме №32 микрорайона Силикат. Вход свободный.