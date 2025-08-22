Нотариус разъяснила правила наследования долгов по ипотеке

Наследники, принимая имущество умершего, автоматически берут на себя и его финансовые обязательства в пределах стоимости полученной собственности.

Как пояснила RT нотариус из Омска Ольга Фрик, это в полной мере касается и долгов по ипотеке.

Невозможно унаследовать квартиру, но отказаться от сопутствующего кредита — наследство принимается целиком или отвергается полностью. Для информирования потенциальных наследников нотариусы направляют запросы в Центральный каталог кредитных историй и банки, что позволяет выявить все долговые обязательства наследодателя. Если сумма долгов превышает стоимость активов, наследник вправе отказаться от принятия наследства, избежав финансовых потерь.

Эксперт подчеркивает, что частичный отказ от долгов при принятии имущества законодательством не предусмотрен — нельзя, например, отказаться от ипотечной квартиры, но унаследовать машину или дачу.