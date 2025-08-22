The Beatles выпустят расширенную антологию с неизданными треками

Как сообщил Пол Маккартни в соцсетях, с 26 ноября на платформе Disney+ начнётся показ девятисерийного фильма, основанного на материалах оригинального сериала 1995 года, но с дополнительными архивными кадрами.

Параллельно 21 ноября выйдет музыкальное издание «The Beatles Anthology», куда войдут 13 ранее не публиковавшихся демо-версий, студийных сессий и редких записей, включая обновлённые ремиксы треков «Free as a Bird» и «Real Love» от продюсера Джеффа Линна, а также недавний сингл «Now and Then» (2023). Ремикс «Free as a Bird» уже доступен вместе с восстановленным видеоклипом.

Проект дополнят переизданная книга «Anthology» с воспоминаниями участников группы и уникальными архивными материалами, а также физические релизы на 12 виниловых пластинках и 8 CD.

Аудиоремастерингом занимался Жиль Мартин, сын продюсера Джорджа Мартина.