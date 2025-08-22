На Камчатке сохраняется экстремально высокая сейсмичность

сегодня в 05:45

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает , что полуостров продолжает испытывать последствия катастрофического землетрясения магнитудой 8.8, произошедшего 29 июля 2025 года.

Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции по состоянию на 21 августа оценивается как экстремально высокий по шкале СОУС'09.

Наиболее сильным афтершоком за прошедшую неделю стало землетрятресение магнитудой 5.8, зарегистрированное 21 августа в 11:21 UTC. Подземные толчки продолжают ощущаться в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов, вызывая тревогу у местных жителей.

Ученые отмечают, что афтершоковая последовательность постепенно затухает, но процесс стабилизации сейсмической обстановки займёт продолжительное время.