США и Европа обсуждают варианты гарантий безопасности для Украины

Reuters: США и ЕС представили свои варианты мер безопасности для Киева

Советники по национальной безопасности США и ключевых европейских стран провели серию консультаций по разработке мер безопасности для Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио (одновременно исполняющий обязанности советника по нацбезопасности) обсудил возможные варианты с коллегами из Великобритании, ЕС, НАТО, Франции, Италии, Германии и Финляндии.

Детали предложений остаются нераскрытыми — стороны лишь договорились, что европейские страны предоставят «львиную долю» сил в случае реализации любых гарантий. Вашингтон, по данным агентства, всё ещё определяет масштаб своего участия, что отражает осторожный подход администрации президента США Дональда Трампа к обязательствам за рубежом.

Переговоры носят предварительный характер, и конкретные механизмы защиты Украины будут прорабатываться в ближайшие недели. Обсуждения происходят на фоне сохраняющейся напряженности в зоне конфликта и неопределённости относительно будущих поставок вооружений Киеву.