РИАМО - 25 мар. В столице за прошедшие сутки выявили 1 086 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе было зафиксировано 2 734 298 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

За сутки госпитализация потребовалась 196 москвичам с коронавирусом, что на 2,6% больше, чем днем ранее, когда в медучреждения столицы доставили 191 человека.

Московским врачам удалось вылечить еще 886 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. За время пандемии инфекцию побороли уже 2 539 045 горожан.

За минувшие сутки умерли 25 москвичей, заразившихся коронавирусом. Всего жертвами пандемии в столице стали 42 565 человек.

Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, в связи с чем были сняты основные ограничений. В частности, в Москве отменили масочный режим.

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