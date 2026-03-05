сегодня в 07:56

Ребенок погиб в дорожной аварии на трассе «Дон» в Домодедове

На 42 км дороги М-4 «Дон» автомобиль KIA столкнулся с едущим в попутном направлении фронтальным погрузчиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового авто — женщина 1981 года рождения и мальчик 2024 года рождения. Их доставили в больницу. Позже малыш скончался.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Как уточнила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова, полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя 1979 года рождения, совершившего аварию, по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

