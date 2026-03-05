6 тысяч иранцев пострадали в конфликте с США и Израилем

В военных действиях, которые продолжаются между Ираном, США и Израилем, уже пострадали 6 тыс. иранцев, сообщает iribnews .

Об этом рассказал руководитель иранской службы скорой помощи Джафар Миадфар.

Он уточнил, что около 2,5 тыс. челочек были доставлены в больницы.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в свою очередь проводит ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.