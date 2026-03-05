Парки и музеи: идеи для прогулок с собакой в длинные выходные в Подмосковье

Кинолог Голубев: в Подмосковье есть мини-маршруты для прогулок с собакой

Длинные выходные — отличная возможность отправиться с собакой за город, особенно если человек и питомец не боятся холода. Подмосковье предлагает множество дог-френдли решений, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он добавил, что существуют даже маршруты для туристов с питомцами, которые разработали в правительстве Московской области. Эксперты РКФ подготовили 7 самых разных идей для мини-путешествий с питомцами.

«Не может не радовать тот факт, что среда становится все более открытой для собаководов. Не только парки, но даже музейные комплексы и арт-объекты дают возможность посещения с питомцами. Однако мы напоминаем о стандартных правилах, которые необходимо выполнять: несмотря на наличие в некоторых местах специальных площадок для выгула и прочих условий для собаководов, уборка и безопасность — это всегда зоны вашей ответственности», — сказал Голубев.

Он добавил, что не стоит забывать убирать за питомцем и уважать остальных отдыхающих.

Арт-усадьба Веретьево

На территории бывшего пионерлагеря в Талдомском округе находится арт-усадьба, где можно пожить в глэмпинге, покормить с руки оленей, которые спокойно гуляют на специально отведенной лесной территории. А еще здесь есть парк Бродского с затерянными в лесу тематическими беседками. Место, где можно перезагрузиться, находится в 2-3 часах езды от Москвы.

Арт-усадьба дог-френдли, но есть ограничения: питомцы выше 35 кг не допускаются. Также нужно держать собаку на поводке, так как на территории встречаются белки и кролики.

Парк Малевича

Территория парка в Одинцовском округе не просто разрешает посещение с питомцами — здесь оборудованы площадки для выгула. Но, опять же, не нужно забывать про поводок.

Совмещая приятное с культурным, здесь можно посмотреть современные арт-объекты.

Мещерский лес

Еще один парк, где гулять с собаками комфортно. Более 500 га леса, 25 км спортивных и пешеходных троп — и все это в 30 минутах от центра города.

Здесь есть площадки с современным покрытием, где можно отпускать питомца с поводка, а также дог-френдли кафе.

Музей-заповедник Горки Ленинские

Считается, что усадьбы — не место для собачников. Однако это не совсем так. Например, Горки Ленинские предлагают возможность посетить территорию музея-заповедника с питомцами, здесь предусмотрена даже собачья площадка. Но выгул разрешен только на поводке и в наморднике.

Посетить музейные объекты с питомцем не получится.

Усадьба Мураново

Еще один музей-заповедник, который дает возможность посетить усадебный парк с собакой. Ограничение: рост до 40 см в холке.

Нельзя попасть только в музейные экспозиции.

Коломна

Целый город-музей, отправиться в который можно на все выходные. Маршрут опробован собаководами — с питомцем на поводке можно гулять даже на огромной территории Коломенского кремля. Только нельзя зайти с животными в церкви и музеи.

Многие кофейни города с радостью встречают гостей с питомцами. С собакой можно еще зайти во дворик музея пастилы.

Никола-Ленивец

Самый большой арт-парк Европы расположился в Калужской области. Современные инсталляции, произведения искусства, творческие мероприятия, глэмпинг и возможность остановиться с палатками в более теплое время года — и все это в одном месте.

Возможно проживание с питомцами за дополнительную плату.

