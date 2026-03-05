Увечия ради трендов: психолог рассказала, когда мода становится селфхармом

Желание хирургически укоротить здоровые пальцы на ногах ради сомнительной эстетики — это яркий симптом дисморфофобии. При этом психическом расстройстве человек зацикливается на мнимой или незначительной особенности своего тела, воспринимая ее как тотальное уродство, сообщила РИАМО психолог Алена Иванова.

«Когда блогеры начинают транслировать подобные модификации как норму или новый тренд, неокрепшая психика молодых людей воспринимает это как прямое руководство к действию. Возникает опасная иллюзия: стоит только отрезать это „лишнее“, и я сразу стану идеальным, обрету уверенность и любовь окружающих», — объяснила психолог.

По словам эксперта, проблема кроется в глубоком отчуждении от собственного тела. Человек перестает воспринимать себя как живой, целостный организм, где каждый элемент выполняет важнейшую биомеханическую функцию — те же пальцы ног критически важны для баланса, опоры и правильной походки.

«Тело низводится до статуса пластилина, объекта для жестоких экспериментов. Добровольная инвалидизация, сопряженная с риском тяжелых инфекций, хронических болей и хромоты, маскируется под невинную бьюти-процедуру. Психологически это форма селфхарма — самоповреждения, направленного на снятие внутреннего напряжения», — сказала Иванова.

Психолог отметила, что трагедия заключается в том, что скальпель хирурга не лечит голову. После мучительной реабилитации тревога никуда не исчезает.

«Мозг, пораженный дисморфофобией, вскоре найдет новый „дефект“. Вчера это были пальцы, завтра — форма коленей или ушей. Это бесконечная гонка за фантомным идеалом, за которой стоят травмы отвержения и тотальное неприятие себя. Таким пациентам нужен не хирург-ортопед, а длительная и глубокая психотерапия, чтобы заново научиться жить в своем теле, не пытаясь уничтожить его по частям», — заключила Иванова.

