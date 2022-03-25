РИАМО - 25 мар. За минувшие сутки на территории России выявили 25 382 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране официально подтверждено 17 715 390 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также на территории РФ выздоровели еще 61 860 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. За минувшие сутки спасти не удалось 398 россиян.

С начала пандемии в России смогли побороть болезнь 16 545 758 человек, жертвами инфекции стали 366 618 россиян.

В стране продолжается кампания по вакцинации. Граждан РФ прививают надежными и эффективными отечественными препаратами.

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