РИАМО - 25 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 560 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заболевших в регионе достигло 957 479, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что около 700 детей в возрасте от 3 до 14 лет в Подмосковье прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса. Для помощи детям специалисты применяют 14 видов терапии.

Так, дети, перенесшие коронавирус, проходят различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию, выполняют упражнения по дыхательной гимнастике и другие оздоровительные мероприятия.

Прохождение реабилитации ведется в рамках программы ОМС. При этом дети младшего возраста могут находиться на лечении с одним из своих родителей. Программа реабилитации подбирается индивидуально для каждого ребенка.

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