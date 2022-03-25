РИАМО - 25 мар. В столице продолжается строительство станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии метро. Уже завершено обустройство основных конструкций станции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Отделочные работы выполнены более чем на 70%», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На объекте также установлена основная часть эскалаторного оборудования, готов конструктив 4 шахт.

«Два лифта обеспечат перевозку пассажиров с поверхности на уровень вестибюля и еще два – с уровня вестибюля на платформенную часть», – уточнил Бочкарев.

Гендиректор ООО «МИП-Строй 1», входящего в ГК «Мосинжпроект», Константин Маслаков сообщил, что в это же время на станции монтируют инженерные системы и выполняют монолитные работы на пристанционных сооружениях и участке оборотных тупиков.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, в общей сложности в работе на объекте задействовано свыше тысячи человек», – добавил Маслаков.

Восточный участок Большого кольца протяженностью 10,7 км готов уже на 60%. К нему относятся также станции «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Открытие участка улучшит транспортную доступность юго-восточной части города.

Большое кольцо – крупнейший метростроительный проект Москвы. На линии длиной 70 км расположится 31 станция, 22 из них уже работают.