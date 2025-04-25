В парках Москвы пройдут фотовыставки о строительстве в годы ВОВ

Выставки будут открыты с 1 по 31 мая в парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Сад „Эрмитаж“ и „Сиреневый сад“. Они объединят архивные фотоснимки военного и послевоенного строительства. Вход на них будет свободным.

Экспозиции расскажут о доблести, профессионализме и самоотверженности строителей, благодаря которым столица смогла не только выстоять в трудные годы, но и стать символом силы и возрождения. Фотографии из архивов Главархива Москвы и Московского Метростроя демонстрируют не только технические достижения того времени, но и человеческие истории — лица тех, кто день за днем создавал новую жизнь для миллионов москвичей.

В годы ВОВ стройбригады работали в условиях постоянной угрозы, выполняя задачи по восстановлению разрушенной инфраструктуры, возведению оборонительных сооружений и обеспечению жизнедеятельности города. В эти годы не останавливалось и строительство московского метро. Всего за период войны было открыто семь станций: «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Завод им. Сталина» (ныне «Автозаводская»), «Бауманская», «Электрозаводская», «Сталинская» (ныне «Семеновская»), «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» (ныне «Партизанская»). Труд Московского Метростроя был не менее важен для Победы, чем подвиги на фронте.

Послевоенные годы стали временем масштабного восстановления и развития Москвы: строились дома, предприятия, объекты — все это стало возможным благодаря мастерству и упорству строителей, архитекторов и инженеров.