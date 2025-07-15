В России предлагают вернуть 10-летнее обучение в школе ради демографии

В России могут вернуть школьное образование к 10-летней системе, чтобы повлиять на рождаемость детей в стране. С такой инициативой выступил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, пишет ТАСС .

По мнению Рыбальченко, сокращение времени обучения в школах до 8-10 лет и уменьшение продолжительности учебы в университетах поможет россиянам заводить детей в более молодом возрасте.

«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — пояснил Рыбальченко.

При этом член Общественной палаты считает, что результат от предложенных мер можно будет увидеть только через десятилетие. Однако молодым семьям нужна поддержка уже сейчас, чтобы они чувствовали защищенность при создании семьи.

Рыбальченко предлагает целый комплекс мер: уменьшать налоги для молодоженов и при рождении детей, создавать программы доступного съемного жилья, включая льготную аренду и семейные общежития. По его мнению, такой подход даст долгосрочный и системный эффект.