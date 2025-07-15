сегодня в 14:18

Ефимов: у городских вокзалов в САО появятся деловые и торговые комплексы

В Северном административном округе Москвы в рамках крупных инвестиционных инициатив (МаИП) город выделил инвесторам земельные участки под строительство торговых, деловых и иных коммерческих объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать территории, организуя центры деловой активности и рабочие места. Это способствует созданию благоприятных условий для бизнеса и улучшению качества жизни москвичей. Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 га земли вблизи городских вокзалов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что там будут построены торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы общей площадью порядка 500 тыс. кв. м.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить различные объекты, способствующие развитию Москвы. Под их строительство город предоставляет землю в аренду.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, строительство коммерческой недвижимости в северной части столицы активизирует экономику округа. Новые торговые центры, кафе, рестораны и офисы компаний увеличат возможности для отдыха и трудоустройства жителей.

«Например, между станциями метро „Полежаевская“ и „Хорошевская“ появится многофункциональный комплекс, состоящий из двух зданий. Помимо офисных помещений, он включит площади для магазинов, ресторанов и предприятий сферы услуг», — рассказала Соловьева.

Она добавила, что для этого масштабного инвестиционного проекта выделен участок площадью около 1,4 га.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года вблизи 32 городских вокзалов и станций метро планируется реализовать 37 проектов.