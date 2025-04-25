Ветеринарный врач рассказал о специфике своей работы и лечении животных

Главный врач московской ветеринарной клиники и специалист высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал в беседе с корреспондентом РИАМО о тонкостях своей профессии.

«Право на клиническое лечение имеет врач с высшим образованием. Учиться 6 лет, за это время нужно освоить очень большой объем информации. На экзамене может попасться такой вопрос: «Какова частота сердцебиения северного оленя?» или «Какова продолжительность беременности слона?» Все это обязан знать ветеринарный врач», — объяснил Шеляков.

Специалист отметил, что важна и специфика работы с четвероногими пациентами. Человек на приеме у врача может сам подробно объяснить, что и где у него болит и что беспокоит. С опытом ветеринары начинают понимать, на что им намекают их пациенты. Разумеется, для диагностики используется современное оборудование, которое помогает врачам.

Шеляков напомнил, что если человек хочет стать ветеринарным врачом, ему нужно искренне любить эту профессию. Ведь это не офисная работа по графику, чтобы заработать денег, ветеринария должна быть призванием.

Специалист добавил, что у ветеринарного врача часто бывает ненормированный рабочий день, ведь даже ночью какому-то животному может потребоваться медицинская помощь.

26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача.