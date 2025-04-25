Овчинский: начались работы по благоустройству пространства БЦ у метро «Савеловская»

В рамках строительства бизнес-центра у метро «Савеловская» на северо-востоке столицы начались работы по благоустройству территории площадью свыше 1,5 га, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

БЦ «STONE Савеловская»возводится по адресу: ул. Двинцев, вл. 3.

«Открытой территорией бизнес-центра смогут свободно пользоваться как сотрудники, так и все жители района Марьина Роща. Сейчас девелопер проекта приступил к подготовительным работам по благоустройству, параллельно в бизнес-центре завершаются работы по чистовой отделке мест общего пользования и монтажу фасада. Административно-деловой комплекс общей наземной площадью 93 тысячи квадратных метров состоит из двух офисных 24-этажных башен на двухуровневом стилобате. Помимо офисов, в составе объекта появится собственная инфраструктура. В стилобатной части бизнес-центра разместятся торговые помещения, кафе, рестораны, аптеки, фитнес-клуб, которые также будут доступны горожанам. Общее завершение строительных работ запланировано на 2025 год», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Благоустройство объекта включает две зоны: общественное пространство на уровне земли со свободным доступом и закрытую территорию для резидентов с собственным кафе и рабочими зонами на открытом воздухе. На главной площади бизнес-центра создадут зеленые островки и ландшафтные холмы. Местами отдыха для горожан послужат малые архитектурные формы в окружении зеленого ландшафта. Важной составляющей станет небольшая воркаут-зона с уличными тренажерами.

В подземной части офисного объекта предусмотрен паркинг с зарядными устройствами для электромобилей. В составе бизнес-центра также появится многоуровневый наземный паркинг с объектами инфраструктуры микромобильности. Всего в бизнес-центре будет создано более 450 машино-мест.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству строительства деловой инфраструктуры.

Создание общественного пространства и благоустройство территории у современного административно-делового комплекса площадью более полутора гектаров сформируют новую комфортную и привлекательную инфраструктуру.