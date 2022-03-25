РИАМО - 25 мар. В Москве администратор онлайн-канала в одном из мессенджеров стал фигурантом уголовного дела об интернет-призывах к массовым беспорядкам и осуществлению терроризма. Также 29-летнего мужчину обвиняют в публичном унижении достоинства людей по признакам их принадлежности к конкретной социальной группе. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствием установлено, что в 2021 году мужчина, находясь на территории Москвы, вел онлайн-канал в одном из мессенджеров и регулярно публиковал в нем различные материалы экстремистской направленности.

Канал привлек внимание правоохранительных органов. В ходе совместной работы следователей московского ГСУ СК и специалистов Управления «К» МВД России личность администратора канала была установлена, мужчину задержали.

Сейчас с обвиняемым продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Преображенский районный суд заключил мужчину под стражу. Расследование его деятельности продолжается.

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