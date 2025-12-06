Силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Тульскую область
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Тульской области,сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожен один украинский беспилотник», — отметил он.
В результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.
