Силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Тульскую область

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожен один украинский беспилотник», — отметил он.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.

