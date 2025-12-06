сегодня в 02:43

Более 90 населенных пунктов Дагестана остались без света

В 92 населенных пунктах трех муниципальных образований Дагестана произошли аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отключения электроснабжения зафиксированы Цунтинском, Тляратинском и Бежтинском участках.

По данным на 21:50 в Тляратинском районе электричество уже восстановили.

Отмечается, что всего в зоне отключения 55 населенных пунктов.

Ранее в Раменском Московской области произошел перебой в электроснабжении. Многие жители сообщают об отсутствии электричества в своих домах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.