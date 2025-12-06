Более 90 населенных пунктов Дагестана остались без света
В 92 населенных пунктах трех муниципальных образований Дагестана произошли аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Отключения электроснабжения зафиксированы Цунтинском, Тляратинском и Бежтинском участках.
По данным на 21:50 в Тляратинском районе электричество уже восстановили.
Отмечается, что всего в зоне отключения 55 населенных пунктов.
Ранее в Раменском Московской области произошел перебой в электроснабжении. Многие жители сообщают об отсутствии электричества в своих домах.
